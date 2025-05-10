Ярослава Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире

Олимпийская чемпионка 2024 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей коммерческого турнира по прыжкам в высоту What Gravity Challenge. Она показала лучший результат сезона в мире — 2,02.

Магучих попробовала взять планку на высоте 2,05 метра, но все попытки закончились неудачно. Второе место заняла австралийка Элеанор Паттерсон (1,96 м), тройку лучших замкнула ещё одна представительница Украины Юлия Левченко (1,94 м).

Лёгкая атлетика. Коммерческий турнир по прыжкам в высоту What Gravity Challenge:

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,02 м (лучший результат сезона в мире).

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,96.

3. Юлия Левченко (Украина) — 1,94.