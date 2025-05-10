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Велогонщик Микель Ланда сломал позвонок после падения на 1-м этапе «Джиро д’Италия» — 2025

Велогонщик Микель Ланда сломал позвонок после падения на 1-м этапе «Джиро д’Италия» — 2025
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Испанский велогонщик команды Soudal — Quick Step Микель Ланда получил тяжёлую травму в результате падения на первом этапе престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. После того как он был доставлен в больницу, выяснилось, что он получил стабильный перелом позвонка.

Фото: Кадр из трансляции

«Баскский велогонщик, участвующий в «Джиро д’Италия» восьмой раз в своей карьере, упал на повороте за пять километров до финиша, когда пелотон направлялся в Тирану, где этап должен был завершиться. Микеля немедленно доставили в больницу, где обследование и компьютерная томография показали, что у него был стабильный перелом позвонка T11. Это потребует от него стабильного лежания в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении пресс-службы команды Soudal Quick-Step.

Микелю Ланде 35 лет. В 2015 году он занял третье место в итоговой классификации «Джиро д’Италия».

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