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Россиянин Эрнест Шарафутдинов завоевал золото на чемпионате Европы по карате

Россиянин Эрнест Шарафутдинов завоевал золото на чемпионате Европы по карате
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Россиянин Эрнест Шарафутдинов стал победителем чемпионата Европы по карате в весовой категории до 75 кг. В финальной схватке он оказался сильнее черногорца Неманьи Микулича. Бронзовые награды завоевали Бетим Малики из Косова и грек Константинос Зигурис.

Эта медаль стала первой для российских спортсменов, выступающих на соревнованиях в Ереване (Армения) в нейтральном статусе.

Шарафутдинову 24 года, в 2023 году на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) он завоевал бронзовую награду.

Сегодня, 10 мая, россияне Юрик Оганнисян и Ахмед Ахмедов поборются за медали в весовых категориях до 67 кг и до 60 кг соответственно.

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