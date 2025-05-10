Сборная Беларуси вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу в полуфинале чемпионата мира — 2025 обыграла команду Сенегала со счётом 5:2 и вышла в финал турнира, проходящего на Сейшельских Островах.

Белорусские спортсмены выиграли все четыре своих матча на этом турнире. В групповом этапе они победили Сейшельские Острова (6:3), Японию (6:3) и Гватемалу (12:3). В четвертьфинале белорусы были сильнее представителей Ирана (4:3).

В финале сборная Беларуси сразится против победителя пары Бразилия — Португалия. Они проведут матч сегодня, начало в 18:30 мск. Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу. Сборная Сенегала выступит в матче за третье место.