Сборная Беларуси впервые в истории вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале ЧМ-2025 белорусские спортсмены обыграли команду Сенегала со счётом 5:2.

Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу они уступили представителям Ирана со счётом 1:6.

В финале сборная Беларуси сразится против победителя пары Бразилия — Португалия. Они проведут матч сегодня, начало в 18:30 мск. Финал состоится в воскресенье, 11 мая. Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу. Сборная Сенегала выступит в матче за третье место.