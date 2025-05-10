Сборная Беларуси впервые в истории вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале ЧМ-2025 белорусские спортсмены обыграли команду Сенегала со счётом 5:2.
ЧМ-2025 . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Беларусь
Окончен
5 : 2
Сенегал
1:0 Августов – 3' 1:1 Фалль – 9' 2:1 Бриштель – 15' 3:1 Гапон – 16' 4:1 Бриштель – 24' 4:2 Диань – 27' 5:2 Бокач – 35'
Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу они уступили представителям Ирана со счётом 1:6.
В финале сборная Беларуси сразится против победителя пары Бразилия — Португалия. Они проведут матч сегодня, начало в 18:30 мск. Финал состоится в воскресенье, 11 мая. Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу. Сборная Сенегала выступит в матче за третье место.
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