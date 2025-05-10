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Россиянка Денисова выиграла этап Кубка мира по стендовой стрельбе в Никосии

Россиянка Денисова выиграла этап Кубка мира по стендовой стрельбе в Никосии
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Россиянка Лада Денисова победила на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Никосии (Кипр).

Денисова набрала в соревнованиях 37 очков. Второй в итоговом протоколе стала американка Кэри Джина Гаррисон с 36 очками. Замкнула тройку призёров Алессандра Перилли из Сан-Марино, она закончила стрельбу с результатом 24 очка.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах в марте 2022 года. В 2023 году исполком федерации разрешил допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе.

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