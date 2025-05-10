Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Бразилии вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, где встретится с Беларусью

Сборная Бразилии вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, где встретится с Беларусью
Комментарии

Сборная Бразилии вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. В полуфинале они обыграли представителей Португалии со счётом 4:2.

ЧМ-2025 . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Португалия
Окончен
2 : 4
Бразилия
1:0 Лопеш – 8'     1:1 Алвес – 13'     1:2 Филипе – 16'     2:2 Лоуренсу – 19'     2:3 Родриго – 28'     2:4 Катарино – 32'    

В финале сборная Бразилии встретится с белорусскими спортсменами, которые в 1/2 финала оказались сильнее Сенегала со счётом 5:2. Финал состоится в воскресенье, 11 мая.

Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу. Беларусь впервые в истории пробилась в финал ЧМ. Ранее их лучшим результатом на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу они уступили представителям Ирана со счётом 1:6. Сенегал и Португалия выступят в матче за третье место.

Календарь чемпионата мира
Турнирная таблица чемпионата мира
Материалы по теме
Беларусь — в финале ЧМ-2025 по пляжному футболу! Это был исторический матч
Беларусь — в финале ЧМ-2025 по пляжному футболу! Это был исторический матч
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android