Сборная Бразилии вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, где встретится с Беларусью

Сборная Бразилии вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. В полуфинале они обыграли представителей Португалии со счётом 4:2.

В финале сборная Бразилии встретится с белорусскими спортсменами, которые в 1/2 финала оказались сильнее Сенегала со счётом 5:2. Финал состоится в воскресенье, 11 мая.

Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу. Беларусь впервые в истории пробилась в финал ЧМ. Ранее их лучшим результатом на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу они уступили представителям Ирана со счётом 1:6. Сенегал и Португалия выступят в матче за третье место.