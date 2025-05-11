Сборная Бразилии в 17-й раз в истории вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
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Сборная Бразилии по пляжному футболу в 17-й раз в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале южноамериканцы обыграли представителей Португалии со счётом 4:2.
Бразильские спортсмены становились чемпионами соревнований 15 раз. В 2021 году в финале они проиграли сборной России (8:12).
ЧМ-2025 . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Португалия
Окончен
2 : 4
Бразилия
1:0 Лопеш – 8' 1:1 Алвес – 13' 1:2 Филипе – 16' 2:2 Лоуренсу – 19' 2:3 Родриго – 28' 2:4 Катарино – 32'
В финале сборная Бразилии встретится с белорусскими спортсменами, которые в 1/2 финала оказались сильнее Сенегала со счётом 5:2. Финал состоится в воскресенье, 11 мая.
Беларусь впервые в истории пробилась в финал ЧМ. Ранее её лучшим результатом на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6. Сенегал и Португалия сыграют в матче за третье место.
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