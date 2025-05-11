Сборная Бразилии в 17-й раз в истории вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная Бразилии по пляжному футболу в 17-й раз в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале южноамериканцы обыграли представителей Португалии со счётом 4:2.

Бразильские спортсмены становились чемпионами соревнований 15 раз. В 2021 году в финале они проиграли сборной России (8:12).

В финале сборная Бразилии встретится с белорусскими спортсменами, которые в 1/2 финала оказались сильнее Сенегала со счётом 5:2. Финал состоится в воскресенье, 11 мая.

Беларусь впервые в истории пробилась в финал ЧМ. Ранее её лучшим результатом на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6. Сенегал и Португалия сыграют в матче за третье место.