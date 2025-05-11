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Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 10 мая

Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 10 мая
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В субботу, 10 мая, на Сейшельских Островах прошли матчи 1/2 финала чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных встреч.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025. 1/2 финала, 10 мая:

  • Беларусь — Сенегал — 5:2;
  • Португалия — Бразилия — 2:4.

Таким образом, в финале Беларусь сыграет против Бразилии, а Сенегал сразится с Португалией за бронзу ЧМ-2025.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 11 мая. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.

Календарь чемпионата мира
Турнирная таблица чемпионата мира
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