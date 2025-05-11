Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 10 мая

В субботу, 10 мая, на Сейшельских Островах прошли матчи 1/2 финала чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных встреч.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025. 1/2 финала, 10 мая:

Беларусь — Сенегал — 5:2;

Португалия — Бразилия — 2:4.

Таким образом, в финале Беларусь сыграет против Бразилии, а Сенегал сразится с Португалией за бронзу ЧМ-2025.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 11 мая. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.