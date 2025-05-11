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Бриштель — лидер гонки бомбардиров перед финалом чемпионата мира по пляжному футболу

Бриштель — лидер гонки бомбардиров перед финалом чемпионата мира по пляжному футболу
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Игрок сборной Беларуси Игорь Бриштель имеет в активе девять забитых мячей и лидирует в гонке бомбардиров перед финалом чемпионата мира по пляжному футболу.

У португальцев Мигеля Пинтаду, Андре Лоуренсу и представителя Мавритании Шейха Бельхеира по семь точных ударов. Далее — Анатолий Рябко и португалец Бе Мартинш (по шесть).

Напомним, в 2024 году на ЧМ Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром и получил индивидуальный приз «Золотая бутса». Тогда в его активе было 12 голов.

В финале сборная Беларуси встретится с бразильскими спортсменами, которые в 1/2 финала оказались сильнее Португалии со счётом 4:2. Финал состоится в воскресенье, 11 мая.

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