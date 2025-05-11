Россиянин Землянский выиграл чемпионат Азии по блицу, Гунина завоевала серебро

Российский гроссмейстер Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу, который проходил в городе Эль-Айн (ОАЭ). Шахматист набрал восемь очков из девяти возможных.

На втором месте расположился иранец Мовахед Сина. Тройку лучших на соревнованиях замкнул ещё один россиянин Рудик Макарян, который завершил турнир с семью очками.

В женской секции серебряную медаль завоевала двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. Российская шахматистка лидировала перед последним туром, но в итоге её по дополнительным показателям при равенстве очков (по 7,5 из 9) обошла представительница Казахстан Алуа Нурман. На третьем месте турнир завершила китаянка Сун Юйсинь.