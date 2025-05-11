Выиграет ли Беларусь финал чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?

Сегодня, 11 мая, на Сейшелах состоится финал чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу. В матче за победу сразятся сборные Беларуси и Бразилии. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Выиграет ли Беларусь финал чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?

Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах — первый в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии — 15-кратные чемпионы мира, они только два раза уступали в решающий момент.

Напомним, в полуфинале белорусы обыграли Сенегал со счётом 5:2. Бразильцы были сильнее Португалии — 4:2.