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Выиграет ли Беларусь финал чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?

Выиграет ли Беларусь финал чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?
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Сегодня, 11 мая, на Сейшелах состоится финал чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу. В матче за победу сразятся сборные Беларуси и Бразилии. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Выиграет ли Беларусь финал чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?

Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах — первый в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии — 15-кратные чемпионы мира, они только два раза уступали в решающий момент.

Напомним, в полуфинале белорусы обыграли Сенегал со счётом 5:2. Бразильцы были сильнее Португалии — 4:2.

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