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Призёр ЧР по самбо ударил по лицу сотрудницу ночного клуба после того, как не оплатил счёт

Призёр ЧР по самбо ударил по лицу сотрудницу ночного клуба после того, как не оплатил счёт
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Бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо 2008 года Алексей Гончаров был обвинён в нападении на сотрудницу ночного клуба в Калининграде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пострадавшая рассказала, что Гончаров отдыхал в клубе с друзьями в ночь на 8 мая. По её словам, он был нетрезв и попытался уйти, не заплатив. Девушка побежала к лифту и попросила оплатить счёт за еду и напитки, но получила удар по лицу.

У девушки два перелома. По информации источника, сейчас она пытается привлечь обидчика к ответственности. Очевидцы отметили, что в клубе на охране стоял всего один человек и он никак не помог.

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