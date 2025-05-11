Призёр ЧР по самбо ударил по лицу сотрудницу ночного клуба после того, как не оплатил счёт

Бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо 2008 года Алексей Гончаров был обвинён в нападении на сотрудницу ночного клуба в Калининграде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пострадавшая рассказала, что Гончаров отдыхал в клубе с друзьями в ночь на 8 мая. По её словам, он был нетрезв и попытался уйти, не заплатив. Девушка побежала к лифту и попросила оплатить счёт за еду и напитки, но получила удар по лицу.

У девушки два перелома. По информации источника, сейчас она пытается привлечь обидчика к ответственности. Очевидцы отметили, что в клубе на охране стоял всего один человек и он никак не помог.