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Сборная Португалии завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Португалии завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
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Сборная Португалии завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. В матче за третье место она обыграла представителей Сенегала со счётом 3:2. Отличились Сейдина Гадиага, Руй Коимбра и Андре Лоуренсу.

ЧМ-2025 . За 3-е место
11 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сенегал
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Диатта – 3'     1:1 Гадиага – 26'     2:1 Фалль – 31'     2:2 Коимбра – 32'     2:3 Лоуренсу – 34'    

В матче за победу сразятся сборные Беларуси и Бразилии. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах — первый в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии — 15-кратные чемпионы мира, они только два раза уступали в решающий момент.

Напомним, в полуфинале белорусы обыграли Сенегал со счётом 5:2. Бразильцы были сильнее Португалии — 4:2.

Календарь чемпионата мира
Турнирная таблица чемпионата мира
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