Сборная Португалии завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. В матче за третье место она обыграла представителей Сенегала со счётом 3:2. Отличились Сейдина Гадиага, Руй Коимбра и Андре Лоуренсу.

В матче за победу сразятся сборные Беларуси и Бразилии. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах — первый в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии — 15-кратные чемпионы мира, они только два раза уступали в решающий момент.

Напомним, в полуфинале белорусы обыграли Сенегал со счётом 5:2. Бразильцы были сильнее Португалии — 4:2.