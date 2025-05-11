Сборная Португалии завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Поделиться
Сборная Португалии завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. В матче за третье место она обыграла представителей Сенегала со счётом 3:2. Отличились Сейдина Гадиага, Руй Коимбра и Андре Лоуренсу.
ЧМ-2025 . За 3-е место
11 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сенегал
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Диатта – 3' 1:1 Гадиага – 26' 2:1 Фалль – 31' 2:2 Коимбра – 32' 2:3 Лоуренсу – 34'
В матче за победу сразятся сборные Беларуси и Бразилии. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах — первый в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии — 15-кратные чемпионы мира, они только два раза уступали в решающий момент.
Напомним, в полуфинале белорусы обыграли Сенегал со счётом 5:2. Бразильцы были сильнее Португалии — 4:2.
Комментарии
- 11 мая 2025
-
18:26
-
13:23
-
12:44
-
12:30
-
00:32
-
00:09
-
00:04
- 10 мая 2025
-
19:41
-
19:24
-
18:28
-
18:12
-
15:13
-
12:36
-
11:39
-
11:33
-
10:55
- 9 мая 2025
-
12:44
-
10:36
-
10:18
-
09:36
-
09:30
-
00:44
- 8 мая 2025
-
22:56
-
22:42
-
21:06
-
20:36
-
19:15
-
17:10
-
16:34
-
16:34
-
15:06
-
14:07
-
13:29
-
12:45
- 7 мая 2025
-
18:50