Сборная Беларуси проиграла Бразилии в финале чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии стала чемпионом мира по пляжному футболу — 2025. В финале они обыграли белорусских спортсменов со счётом 4:3.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025. Финал:

Беларусь — Бразилия — 3:4 (Новиков, 7, Бриштель, 29, 30; Лукао, 2, Родриго, 13, 35, Катарино, 13).

Ранее сборная Португалии завоевала бронзу ЧМ-2025, обыграв Сенегал (3:2).

Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах стал первым в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира, она только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале бразильские спортсмены обыграли Италию (6:4).