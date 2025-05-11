Сборная Беларуси проиграла Бразилии в финале чемпионата мира по пляжному футболу
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Сборная Бразилии стала чемпионом мира по пляжному футболу — 2025. В финале они обыграли белорусских спортсменов со счётом 4:3.
ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Бразилия
0:1 Лукао – 2' 1:1 Новиков – 7' 1:2 Родриго – 13' 1:3 Катарино – 13' 2:3 Бриштель – 29' 3:3 Бриштель – 30' 3:4 Родриго – 35'
Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025. Финал:
Беларусь — Бразилия — 3:4 (Новиков, 7, Бриштель, 29, 30; Лукао, 2, Родриго, 13, 35, Катарино, 13).
Ранее сборная Португалии завоевала бронзу ЧМ-2025, обыграв Сенегал (3:2).
Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах стал первым в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира, она только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале бразильские спортсмены обыграли Италию (6:4).
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