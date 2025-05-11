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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро ЧМ

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. В финале белорусские спортсмены проиграли сборной Бразилии со счётом 3:4.

Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6.

На ЧМ-2025 белорусские спортсмены в групповом этапе победили Сейшельские Острова (6:3), Японию (6:3) и Гватемалу (12:3). В четвертьфинале белорусы были сильнее представителей Ирана (4:3), а в 1/2 финала обыграли Сенегал (5:2).

Команда Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира, она только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале бразильские спортсмены обыграли Италию (6:4).

Ранее сборная Португалии завоевала бронзу ЧМ-2025, обыграв Сенегал (3:2).