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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро ЧМ

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро ЧМ
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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. В финале белорусские спортсмены проиграли сборной Бразилии со счётом 3:4.

ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Бразилия
0:1 Лукао – 2'     1:1 Новиков – 7'     1:2 Родриго – 13'     1:3 Катарино – 13'     2:3 Бриштель – 29'     3:3 Бриштель – 30'     3:4 Родриго – 35'    

Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6.

На ЧМ-2025 белорусские спортсмены в групповом этапе победили Сейшельские Острова (6:3), Японию (6:3) и Гватемалу (12:3). В четвертьфинале белорусы были сильнее представителей Ирана (4:3), а в 1/2 финала обыграли Сенегал (5:2).

Команда Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира, она только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале бразильские спортсмены обыграли Италию (6:4).

Ранее сборная Португалии завоевала бронзу ЧМ-2025, обыграв Сенегал (3:2).

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