Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро ЧМ

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. В финале белорусские спортсмены проиграли сборной Бразилии со счётом 3:4.
Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6.
На ЧМ-2025 белорусские спортсмены в групповом этапе победили Сейшельские Острова (6:3), Японию (6:3) и Гватемалу (12:3). В четвертьфинале белорусы были сильнее представителей Ирана (4:3), а в 1/2 финала обыграли Сенегал (5:2).
Команда Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира, она только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале бразильские спортсмены обыграли Италию (6:4).
Ранее сборная Португалии завоевала бронзу ЧМ-2025, обыграв Сенегал (3:2).
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