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Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по пляжному футболу

Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по пляжному футболу
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Игрок сборной Беларуси Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. В финале против бразильцев он отметился дублем. В его активе 11 голов.

Вторым по этому показателю является португалец Андре Лоуренсу (8), третьи — Шейх Бельхеир из Мавритании, Родриго из Бразилии и Мигел Пинтаду из Португалии (7).

Напомним, в 2024 году на ЧМ Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром и получил индивидуальный приз «Золотая бутса». Тогда в его активе было 12 голов. На ЧМ-2024 Беларусь стала четвёртой, уступив сборной Ирана в матче за бронзу. В этом году белорусские спортсмены впервые завоевали серебро.

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