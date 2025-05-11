Сборная Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии по пляжному футболу стала 16-кратным чемпионом мира. В финале бразильцы обыграли представителей Беларуси со счётом 4:3.

Бразильская команда только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале спортсмены обыграли Италию (6:4).

На пути к титулу сборная Бразилии обыграла в групповом этапе Италию (2:1), Оман (11:1) и Сальвадор (3:1). В четвертьфинале разгромила Испанию (6:0), а в полуфинале — Португалию (4:2).

Ранее на ЧМ-2025 сборная Португалии завоевала бронзу ЧМ-2025, обыграв Сенегал (3:2). Сборная Беларуси впервые в истории завоевала серебро на чемпионате мира. Ранее её лучшим результатом на ЧМ было четвёртое место в 2024 году.