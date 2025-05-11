Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира по пляжному футболу
Комментарии

Сборная Бразилии по пляжному футболу стала 16-кратным чемпионом мира. В финале бразильцы обыграли представителей Беларуси со счётом 4:3.

ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Бразилия
0:1 Лукао – 2'     1:1 Новиков – 7'     1:2 Родриго – 13'     1:3 Катарино – 13'     2:3 Бриштель – 29'     3:3 Бриштель – 30'     3:4 Родриго – 35'    

Бразильская команда только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале спортсмены обыграли Италию (6:4).

На пути к титулу сборная Бразилии обыграла в групповом этапе Италию (2:1), Оман (11:1) и Сальвадор (3:1). В четвертьфинале разгромила Испанию (6:0), а в полуфинале — Португалию (4:2).

Ранее на ЧМ-2025 сборная Португалии завоевала бронзу ЧМ-2025, обыграв Сенегал (3:2). Сборная Беларуси впервые в истории завоевала серебро на чемпионате мира. Ранее её лучшим результатом на ЧМ было четвёртое место в 2024 году.

Календарь чемпионат мира
Материалы по теме
Белорусы — герои ЧМ-2025 по пляжному футболу! Но великую Бразилию было не остановить
Белорусы — герои ЧМ-2025 по пляжному футболу! Но великую Бразилию было не остановить
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android