Датчанин Матс Педерсен выиграл третий этап супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем первого этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 160 км за 3 часа 49 минут и 47 секунд.

Второе место занял представитель Новой Зеландии Корбин Стронг, тройку сильнейших замкнул Орлуис Аулар из Венесуэлы.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после третьего этапа: