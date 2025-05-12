Датчанин Матс Педерсен выиграл третий этап супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025
Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем первого этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 160 км за 3 часа 49 минут и 47 секунд.
Второе место занял представитель Новой Зеландии Корбин Стронг, тройку сильнейших замкнул Орлуис Аулар из Венесуэлы.
Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после третьего этапа:
- Матс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 7:42.10.
- Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – отставание 0.09.
- Матиас Вацек (Чехия, Lidl – Trek) +0.14.
- Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) +0.21.
- Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) +0.25.
- Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +0.26.
- Макс Пул (Великобритания, Picnic PostNL) +0,33.
- Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +0,34.
- Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) +0,36.
- Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +0,40.
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