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Фото: коза выбежала на трассу на третьем этапе супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025

Фото: коза выбежала на трассу на третьем этапе супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025
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Во время третьего этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025 на дорогу под колёса выскочила коза. Это случилось за 120 км от финиша, когда основная часть пелотона уже проехала. Одному из гонщиков пришлось съехать на обочину, чтобы не столкнуться с животным.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Джиро д’Италия» — 2025 проходит по дорогам Италии с 9 мая по 1 июня. В прошлом году победителем супермногодневки стал словенский велогонщик Тадей Погачар.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после третьего этапа:

  1. Матс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 7:42.10.
  2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – отставание 0.09.
  3. Матиас Вацек (Чехия, Lidl – Trek) +0.14.
  4. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) +0.21.
  5. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) +0.25.
  6. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +0.26.
  7. Макс Пул (Великобритания, Picnic PostNL) +0,33.
  8. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +0,34.
  9. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) +0,36.
  10. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +0,40.
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