Фото: коза выбежала на трассу на третьем этапе супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025

Во время третьего этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025 на дорогу под колёса выскочила коза. Это случилось за 120 км от финиша, когда основная часть пелотона уже проехала. Одному из гонщиков пришлось съехать на обочину, чтобы не столкнуться с животным.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Джиро д’Италия» — 2025 проходит по дорогам Италии с 9 мая по 1 июня. В прошлом году победителем супермногодневки стал словенский велогонщик Тадей Погачар.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после третьего этапа: