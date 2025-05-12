«Лучшая команда проиграла». Экс-игрок Беларуси по пляжному футболу — о финале ЧМ-2025

Бывший голкипер сборной Беларуси по пляжному футболу Геннадий Тумилович оценил выступление белорусской команды на чемпионате мира — 2025. Напомним, команда Беларуси уступила Бразилии в финале со счётом 3:4.

«Обидное поражение. Могли выиграть. Очень расстроился, эмоций и сил что-то комментировать нет. Всё ушло в переживание.

Абстрагируясь, скажу следующее: наши всё равно молодцы. Лучший бомбардир турнира — Игорь Бриштель. Такое в спорте бывает — лучшая команда проиграла. Пусть не повезло сейчас, но в следующий раз золотые медали от нас уйти не должны», — приводит слова Тумиловича Belarus Football.