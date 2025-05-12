«Лучшая команда проиграла». Экс-игрок Беларуси по пляжному футболу — о финале ЧМ-2025
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Бывший голкипер сборной Беларуси по пляжному футболу Геннадий Тумилович оценил выступление белорусской команды на чемпионате мира — 2025. Напомним, команда Беларуси уступила Бразилии в финале со счётом 3:4.
ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Бразилия
0:1 Лукао – 2' 1:1 Новиков – 7' 1:2 Родриго – 13' 1:3 Катарино – 13' 2:3 Бриштель – 29' 3:3 Бриштель – 30' 3:4 Родриго – 35'
«Обидное поражение. Могли выиграть. Очень расстроился, эмоций и сил что-то комментировать нет. Всё ушло в переживание.
Абстрагируясь, скажу следующее: наши всё равно молодцы. Лучший бомбардир турнира — Игорь Бриштель. Такое в спорте бывает — лучшая команда проиграла. Пусть не повезло сейчас, но в следующий раз золотые медали от нас уйти не должны», — приводит слова Тумиловича Belarus Football.
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