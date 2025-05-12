В сборной Беларуси отвергли сравнение с Месси для лучшего бомбардира пляжного ЧМ

Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон оценил вклад Игоря Бриштеля в игру сборной на чемпионате мира – 2025 по пляжному футболу, который проходил с 1 по 11 мая на Сейшельских островах.

— Игорь Бриштель – снова лучший бомбардир турнира. В прошлом году он забрал эту награду. Он действительно Месси, но в мире пляжного футбола?

— Игорь Бриштель — это бразилец в составе сборной Беларуси! У него отличное понимание игры и, можно сказать, талант. Очень рад, что у нас есть такой футболист в команде. Настоящий лидер! — приводит слова Гапона Belarus Football.

Сборная Беларуси стала серебряным призёром чемпионата мира – 2025, уступив в финале Бразилии со счётом 3:4. Игорь Бриштель забил 11 голов на турнире, став лучшим бомбардиром соревнований.