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В сборной Беларуси отвергли сравнение с Месси для лучшего бомбардира пляжного ЧМ

В сборной Беларуси отвергли сравнение с Месси для лучшего бомбардира пляжного ЧМ
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Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон оценил вклад Игоря Бриштеля в игру сборной на чемпионате мира – 2025 по пляжному футболу, который проходил с 1 по 11 мая на Сейшельских островах.

— Игорь Бриштель – снова лучший бомбардир турнира. В прошлом году он забрал эту награду. Он действительно Месси, но в мире пляжного футбола?
— Игорь Бриштель — это бразилец в составе сборной Беларуси! У него отличное понимание игры и, можно сказать, талант. Очень рад, что у нас есть такой футболист в команде. Настоящий лидер! — приводит слова Гапона Belarus Football.

Сборная Беларуси стала серебряным призёром чемпионата мира – 2025, уступив в финале Бразилии со счётом 3:4. Игорь Бриштель забил 11 голов на турнире, став лучшим бомбардиром соревнований.

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