«С отливом золота!» Лукашенко поздравил Беларусь с серебром ЧМ по пляжному футболу

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на серебряные медали белорусской команды на чемпионате мира — 2025 по пляжному футболу. Напомним, команда Беларуси уступила сборной Бразилии в финале со счётом 3:4.

«Ваше серебро — с отливом золота! Поздравляю!» — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах стал первым в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира, она только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале бразильские спортсмены обыграли Италию (6:4).