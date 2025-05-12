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«С отливом золота!» Лукашенко поздравил Беларусь с серебром ЧМ по пляжному футболу

«С отливом золота!» Лукашенко поздравил Беларусь с серебром ЧМ по пляжному футболу
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на серебряные медали белорусской команды на чемпионате мира — 2025 по пляжному футболу. Напомним, команда Беларуси уступила сборной Бразилии в финале со счётом 3:4.

ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Бразилия
0:1 Лукао – 2'     1:1 Новиков – 7'     1:2 Родриго – 13'     1:3 Катарино – 13'     2:3 Бриштель – 29'     3:3 Бриштель – 30'     3:4 Родриго – 35'    

«Ваше серебро — с отливом золота! Поздравляю!» — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Для сборной Беларуси финал турнира на Сейшелах стал первым в истории. До этого было поражение в игре за бронзу ЧМ-2024. Команда Бразилии стала 16-кратным чемпионом мира, она только два раза уступала в решающий момент. В прошлогоднем финале бразильские спортсмены обыграли Италию (6:4).

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