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Кубок Победы по конкуру открыл спортивные игры ПМЭФ-2025

Кубок Победы по конкуру открыл спортивные игры ПМЭФ-2025
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В Москве состоялся турнир по конкуру «Кубок Победы», который открыл спортивные игры Петербургского международного экономического форума. Финал традиционно прошёл на базе Конноспортивного комплекса «Максима» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Росконгресс.

Турнир стал частью отборочного этапа Кубка ПМЭФ по конкуру, который является неотъемлемой частью спортивных игр ПМЭФ. Победители получат возможность выступить в рамках спортивных игр ПМЭФ.

Соревнования привлекли всадников из России и Беларуси, прошедших квалификацию на этапах, состоявшихся с января по май 2025 года. Всего состоялось более 50 отборочных этапов. Более 30 спортсменов-юношей в возрасте 14-18 лет участвовали в отборочном этапе Кубка ПМЭФ в маршруте с высотой препятствий 100–110 см, в классическом формате с перепрыжкой.

Петербургский международный экономический форум состоится с 18 по 21 июня 2025 года.

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