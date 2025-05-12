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Нападающий «Стрелы-Ак Барс» Бурдин получил тяжёлую травму в матче с «Енисей-СТМ»

Нападающий «Стрелы-Ак Барс» Бурдин получил тяжёлую травму в матче с «Енисей-СТМ»
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Нападающий первой линии казанской «Стрелы-Ак Барс» Алексей Бурдин потерял сознание во время матча PARI Чемпионата России с красноярским «Енисеем-СТМ» (17:21).

Инцидент произошёл на 74-й минуте после одной из схваток, в результате которой спортсмен, как показалось зрителям, ударился головой об землю. После оказанных процедур первой помощи медики унесли регбиста с поля на носилках, после чего он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

30-летний уроженец Новокузнецка Бурдин является обладателем Кубка России, двукратным победителем Суперкубка страны, а также серебряным призёром Чемпионата России. За «Стрелу-Ак Барс» он выступает с 2021 года.

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