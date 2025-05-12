Фото: медики, сотрудники команд и арбитр несут Алексея Бурдина в машину скорой помощи

Нападающий первой линии казанской «Стрелы-Ак Барс» Алексей Бурдин потерял сознание во время выездного матча PARI чемпионата России с красноярским «Енисеем-СТМ» (17:21), который прошёл вчера, 11 мая.

Напомним, на 74 минуте, после одной из схваток, спортсмен упал и, как показалось зрителям, ударился головой о землю. После оказанных процедур первой помощи медики унесли регбиста с поля на носилках, после чего он был доставлен в больницу.

Пресс-служба красноярской команды опубликовала фото, на котором видно, как транспортировать Алексея в машину скорой помощи помогают не только её сотрудники, но и медицинский персонал обеих команд, и даже боковой арбитр Кирилл Захаров.

Фото: РК «Енисей-СТМ»

30-летний уроженец Новокузнецка Бурдин является обладателем Кубка России, двукратным победителем Суперкубка страны, а также серебряным призёром чемпионата России. За «Стрелу-Ак Барс» он выступает с 2021 года.

Фанаты несут цветы к стадиону «Кастра» в память о регбисте: