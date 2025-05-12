Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фото: медики, сотрудники команд и арбитр несут Алексея Бурдина в машину скорой помощи

Фото: медики, сотрудники команд и арбитр несут Алексея Бурдина в машину скорой помощи
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий первой линии казанской «Стрелы-Ак Барс» Алексей Бурдин потерял сознание во время выездного матча PARI чемпионата России с красноярским «Енисеем-СТМ» (17:21), который прошёл вчера, 11 мая.

Напомним, на 74 минуте, после одной из схваток, спортсмен упал и, как показалось зрителям, ударился головой о землю. После оказанных процедур первой помощи медики унесли регбиста с поля на носилках, после чего он был доставлен в больницу.

Пресс-служба красноярской команды опубликовала фото, на котором видно, как транспортировать Алексея в машину скорой помощи помогают не только её сотрудники, но и медицинский персонал обеих команд, и даже боковой арбитр Кирилл Захаров.

Фото: РК «Енисей-СТМ»

30-летний уроженец Новокузнецка Бурдин является обладателем Кубка России, двукратным победителем Суперкубка страны, а также серебряным призёром чемпионата России. За «Стрелу-Ак Барс» он выступает с 2021 года.

Материалы по теме
Нападающий «Стрелы-Ак Барс» Бурдин получил тяжёлую травму в матче с «Енисей-СТМ»

Фанаты несут цветы к стадиону «Кастра» в память о регбисте:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android