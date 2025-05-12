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Якоб Ингебригтсен пропустит начало летнего сезона из-за травмы

Якоб Ингебригтсен пропустит начало летнего сезона из-за травмы
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Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 м, а также 2024 года на дистанции 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен пропустит начало летнего сезона из-за повреждения ахилла. Об этом сообщает NRK.

Напомним, в начале сезона 2025 года норвежец сделал «золотые» дубли на дистанциях 1500 м и 3000 м сначала на чемпионате Европы в помещении в Апелдорне (Нидерланды), а затем на чемпионате мира в помещении в Нанкине (Китай).

24-летний Якоб является младшим братом норвежских легкоатлетов — бегунов Хенрика и Филипа Ингебригтсенов. Уроженец города Саннес является также рекордсменом мира на дистанции 1500 м в помещении и рекордсменом мира на открытом воздухе на дистанциях 3000 м и 2 мили.

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