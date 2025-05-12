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В «Стреле-Ак Барс» сообщили информацию о состоянии получившего тяжёлую травму Бурдина

В «Стреле-Ак Барс» сообщили информацию о состоянии получившего тяжёлую травму Бурдина
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Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» выпустил заявление, в котором сообщил о состоянии своего нападающего Алексея Бурдина, потерявшего сознание во время матча PARI чемпионата России с красноярским «Енисеем-СТМ» (17:21). Инцидент произошёл на 74-й минуте после одной из схваток с участием Бурдина.

«В настоящее время Алексей находится в одной из больниц Красноярска и получает квалифицированную медицинскую помощь, его жизнь вне опасности», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале казанской команды.

30-летний уроженец Новокузнецка Бурдин является обладателем Кубка России, двукратным победителем Суперкубка страны, а также серебряным призёром чемпионата России. За «Стрелу-Ак Барс» он выступает с 2021 года.

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