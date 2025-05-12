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Магнус Карлсен сообщил, что скоро впервые станет отцом

Магнус Карлсен сообщил, что скоро впервые станет отцом
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16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками радостной новостью.

Спортсмен выложил фотографии своей супруги Эллы Виктории, на которых отчётливо видно, что девушка находится в положении.

«Моя красивая беременная жена», — написал Карлсен, добавив эмодзи в виде сердца.

Фото: Страница Магнуса Карлсена в социальной сети

Фото: Страница Магнуса Карлсена в социальной сети

Фото: Страница Магнуса Карлсена в социальной сети

Напомним, Магнус и Элла поженились в начале 2025 года.

Магнус Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней. Он пять раз выигрывал чемпионат мира по рапиду и восемь раз – по блицу. Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг ФИДЕ. Он сделал это в возрасте 19 лет 1 месяца.

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