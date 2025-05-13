Олимпийский чемпион Кайл Снайдер задержан в рамках операции по борьбе с проституцией

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер был арестован в рамках операции по борьбе с проституцией в штате Огайо, сообщает MMAJunkie.

Снайдер оказался одним из 16 мужчин, задержанных 9 мая в результате работы под прикрытием. Он был арестован в отеле на севере города по обвинению в попытке получить интимные услуги. Ему было выдано уведомление о явке в суд 19 мая, после чего он был отпущен на месте.

Специальное подразделение полиции Колумбуса провело 9 мая операцию под прикрытием с целью снижения уровня проституции. В рамках операции сотрудники разместили в интернете объявления, «приглашающие к участию в сексуальных услугах за плату».

Снайдер, как утверждается, начал переписку и звонки в ответ на одно из таких объявлений. Затем было согласовано «свидание» в отеле неподалёку. После передачи денег за услуги он был арестован.

Снайдер — трёхкратный участник Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг вольной борьбы. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряную — в Токио в 2021 году, а в Париже в 2024 году занял четвёртое место.