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«Енисей-СТМ» обыграл «Стрелу-Ак Барс» в матче 2-го тура ЧР по регби

«Енисей-СТМ» обыграл «Стрелу-Ак Барс» в матче 2-го тура ЧР по регби
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10 и 11 мая прошли очередные матчи чемпионата России по регби — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр 2-го тура соревнований.

Результаты матчей 2-го тура чемпионата России по регби:

«Локомотив» (Пенза) — «Динамо» (Москва) — 13:13;
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — «Стрела-Ак Барс» (Казань) — 21:17;
«ВВА-Подмосковье» (Монино) — «Красный Яр» (Красноярск) — 0:86;
«Слава» (Москва) — «Металлург» (Новокузнецк) — 42:13.

По итогам двух туров ЧР по регби лидером турнирной таблицы является красноярский «Енисей-СТМ», который набрал девять очков. На втором месте расположился «Красный Яр», имея в активе шесть очков. Третье место занимает «Стрела-Ак Барс», у которой также шесть набранных очков.

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