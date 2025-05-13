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Российская пловчиха Дарья Устинова решила уйти из спорта

Российская пловчиха Дарья Устинова решила уйти из спорта
Дарья Устинова
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Российская пловчиха двукратная чемпионка Европы в смешанной и комбинированной эстафетах Дарья Устинова объявила о завершении карьеры. Спортсменка объяснила, почему приняла такое решение.

«Всё к этому шло, начиная с 2022 года, когда нам отменили все международные старты. Мне кажется, опытным спортсменам было тяжеловато себя заставить во всём этом вариться. Появились немного другие приоритеты, особенно у девочек — семья, дети.

Думаю, пришла к этому ещё в сентябре. Я доплавала сезон, и в мыслях уже были следующие полгода отдыха, подготовка к чемпионату России, чтобы проплыть за Санкт-Петербург в эстафете и завершить карьеру с медалью.

Мне тяжело объяснить конкретную причину моего решения. Могу только сказать, что, будь у меня возможность, например, ездить на сборы или на соревнования с какими-то звёздами мирового плавания, как это было в ISL (Международная лига плавания. — Прим. ред.), если бы была возможность пробовать разные методики тренировок, может, сейчас говорили бы о другом. Там ребята готовятся через зал, через спринт, поэтому плавание стало более взрослым, границы возраста сдвинулись, и весьма серьёзно. Посмотрите на Сару Шестрем, на бразильцев», — приводит слова Устиновой «Матч ТВ».

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