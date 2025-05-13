Велогонщик Ланда — о травме на «Джиро д’Италия»: восстановление будет долгим

Стали известны подробности состояния велогонщика команды Soudal — Quick Step Микеля Ланды после травмы на старте «Джиро д’Италия» — 2025.

Испанец вылетел на тротуар за пять километров до финиша первого этапа. Как сообщает Marca, спортсмену сделали КТ, которая выявила перелом 11-го грудного позвонка. Первую ночь после госпитализации он провёл в отделении реанимации.

«Хочу поблагодарить всех за слова поддержки и ту заботу, которую я получил. Также говорю спасибо врачам, которые оказывали мне помощь на месте аварии и в больнице Тираны, а также всю команду Soudal Quick-Step за помощь в возвращении домой. Восстановление будет долгим, но ваша поддержка придаёт мне сил на этом пути», — приводит слова Ланды Marca.