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Велогонщик Ланда — о травме на «Джиро д’Италия»: восстановление будет долгим

Велогонщик Ланда — о травме на «Джиро д’Италия»: восстановление будет долгим
Микель Ланда
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Стали известны подробности состояния велогонщика команды Soudal — Quick Step Микеля Ланды после травмы на старте «Джиро д’Италия» — 2025.

Испанец вылетел на тротуар за пять километров до финиша первого этапа. Как сообщает Marca, спортсмену сделали КТ, которая выявила перелом 11-го грудного позвонка. Первую ночь после госпитализации он провёл в отделении реанимации.

«Хочу поблагодарить всех за слова поддержки и ту заботу, которую я получил. Также говорю спасибо врачам, которые оказывали мне помощь на месте аварии и в больнице Тираны, а также всю команду Soudal Quick-Step за помощь в возвращении домой. Восстановление будет долгим, но ваша поддержка придаёт мне сил на этом пути», — приводит слова Ланды Marca.

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