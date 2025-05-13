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Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров объявил о завершении карьеры
Руслан Захаров
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Олимпийский чемпион по шорт-треку, серебряный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Руслан Захаров решил закончить спортивную карьеру.

«В прошлом сезоне я принял решение чуть‑чуть сменить обстановку и посмотреть, как это будет. Нужно было поправить здоровье и подумать о будущем. И во время этого сезона ISU озвучил новые критерии для участия в международных соревнованиях, под которые я точно не подходил. В тот момент понял, что лишился последнего шанса какого‑либо вернуться на международную арену в качестве спортсмена. И в целом, считаю, это нормально — на 39‑м году жизни принять решение об окончании спортивной карьеры.

Обсуждали как раз с супругой, надо ли уже уведомлять РУСАДА, вдруг опять передумаю. Но нет, не передумаю. Спасибо этому дому — пойдём к другому», — приводит слова Захарова «Матч ТВ».

Руслану Захарову 38 лет. Он является единственным спортсменом из России, кому удалось завоевать медали ОИ в шорт‑треке и конькобежном спорте. На счету спортсмена также три золота ЧЕ по шорт-треку и две бронзы ЧМ на отдельных дистанциях в конькобежном спорте.

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