Захаров — о недопуске на ОИ-2018: надеюсь, я появляюсь в ночных кошмарах Томаса Баха

Олимпийский чемпион по шорт-треку, серебряный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Руслан Захаров высказал мнение по поводу того, что ему не удалось поехать на Игры-2018 из-за недопуска со стороны МОК.

— Вы поняли, почему вас не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане?

— Нет. До сих пор не понял. Нет ответа. Но есть много разных версий. Я знаю, что есть спортсмены, которых можно было допустить до Олимпийских игр, но их просто не отправили со стороны или Олимпийского комитета России, или министерства спорта, или федерации. Я не знаю, кто отправляет эти заявки. Вот. И, услышав недавно, как один из бывших руководителей нашего спорта говорил, что мы можем оказаться на Играх статистами…. Слышал, что на Игры 2018-го не хотели как раз отправлять «статистов». Есть теория, что приняли решение не отправлять тех, кто не был фаворитом в борьбе за медали. Но это только теория.

Может быть, меня не допустили по причине того, что я участвовал на Олимпийских играх в Сочи. Тем не менее некоторые участники сочинских Олимпийских игр были допущены до Пхёнчхана.

Я всегда говорю, что, когда увижу Томаса Баха, спрошу у него, почему так получилось. Но, мне кажется, он не сможет ответить на этот вопрос. Во-первых, он уже не молод, скажем так. Во-вторых, он, наверное, забыл про всё это. В-третьих, давайте будем считать это его личной ошибкой. Он просто ошибся, ничего страшного. Но я сомневаюсь, что он признает это публично. Надеюсь, что иногда он просыпается в ночных кошмарах и в этих кошмарах — я. Он не знает, что это я. Может быть, являюсь ему в качестве какого-то чудовища в страшных снах. Пусть знает, это тоже я, — приводит слова Захарова «Матч ТВ».

Захаров является единственным спортсменом из России, кому удалось завоевать медали ОИ в шорт‑треке и конькобежном спорте.