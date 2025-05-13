«Где эти люди?» Захаров — о тех, кто критиковал россиян, выступающих в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион по шорт-треку, серебряный призёр Игр в конькобежном спорте Руслан Захаров высказался по поводу выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе. Он также оценил высказывания бывшего главы ФХГР России Ирины Винер и экс-президента ОКР Станислава Позднякова, которые критиковали спортсменов, согласившихся на условия МОК.

— Вас бесят разговоры про нейтральный статус?

— Нет, абсолютно.

— Я имею в виду вот эти формулировки, которые мы слышали про бомжей и иноагентов.

— Можно сейчас позлорадствовать и сказать — а где эти люди? Безусловно, это великие люди, великие спортсмены и тренеры. Но злорадствовать я не хочу. Я с большим уважением отношусь к великим тренерам и спортсменам — в частности, к спортсмену, который завоевал четыре золота Олимпийских игр. Но эти заслуги не говорят о том, что все твои высказывания — безусловная правда. Я позволяю себе не соглашаться с такими людьми.

— Вы бы поехали на Олимпиаду в Париж, будь вы «летником»?

— Да, конечно. Я бы, будучи «зимником», на Игры в Париж бы поехал, если бы меня позвали (смеётся). Мой вид спорта ассоциируется только с Олимпийскими играми. Он становится популярен раз в четыре года, когда проходят Олимпийские игры. Понимаю, что многие велогонщики могут отказаться от Игр, потому что там рельеф трассы не подходит или ещё что-то. У них есть «Тур де Франс», например. Но у меня другой вид спорта. У меня нет X-Games, как в экстремальных видах. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Поэтому да, у меня есть только Олимпийские игры. Я россиянин и всю жизнь представлял Россию, но если такие правила, то для меня это не было бы позорно — выступить в нейтральном статусе, — приводит слова Захарова «Матч ТВ».