Журова: есть подозрения, что Руслан Захаров может уехать работать в другую страну

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение шорт-трекиста Руслана Захарова уйти из спорта. Она высказала мнение, что спортсмен может найти работу за рубежом.

«Я слышала о том, что у Руслана Захарова есть желание заниматься чем-то другим. Он призёр и олимпийский чемпион в разных дисциплинах – это говорит о его высоком интеллекте, трудоспособности, характере. Я уверена, что Руслан найдёт себя в жизни и дальше. Не думаю, что он далеко уйдёт от спорта. Он всегда был вовлечён в тренировочный процесс, у него потрясающий опыт.

Захаров – умный парень, он может реализовать себя не только в спорте. Может, в бизнес пойдёт. Не обязательно говорить о работе депутата. Все почему-то сейчас думают, что спортсмен после карьеры пойдёт в депутаты. Руслан много давал правильных советов молодым спортсменам, он мог бы стать хорошим тренером.

Главное, чтобы Захаров не уехал из России. Есть такие подозрения, что может уехать работать в другую страну. Очень не хотелось бы терять такого человека. А то некоторые спортсмены опять поглядывают на Запад сейчас, особенно те, кто хотят стать тренером. Есть такая тенденция, как это было в 90-е годы», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт.ру».