Российские гребцы не выступят на ЧЕ из-за требования подписать антироссийскую декларацию

Гребцы из России отказались от поездки на юниорский чемпионат Европы (до 19 лет) в Крушвице (Польша) из-за требования организаторов подписать политическую декларацию. В документе указывается, что спортсмены не поддерживают политику России в украинском вопросе. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Он также добавил, что участники турнира не должны получать государственное финансирование.

«На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем. Она хочет, чтобы все наши спортсмены, которые планировали выступить на первенстве Европы, подписали декларации, в которых должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ», — приводит слова Свирина ТАСС.

Соревнования в Польше среди юниоров должны пройти с 24 по 25 мая.