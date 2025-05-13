На 3-м этапе «Джиро д’Италия» произошёл массовый завал. Один из гонщиков сломал ключицу

Во время третьего этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025 произошёл массовый завал за 125 км до финиша. Канадец Николас Жуковский, который представляет команду Q36.5, сломал правую ключицу, сообщает Eurosport.es.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Лидер многодневки датчанин Мадс Педерсен также оказался в эпицентре завала, но избежал последствий.

Ранее на старте «Джиро д’Италия» — 2025 испанский велогонщик команды Soudal — Quick Step Микель Ланда получил тяжёлую травму в результате падения. Спортсмену затем сделали компьютерную томографию, которая выявила перелом 11-го грудного позвонка. Первую ночь после госпитализации он провёл в отделении реанимации.