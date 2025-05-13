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Две российские триатлонистки выступят на этапе Мировой серии в Японии

Две российские триатлонистки выступят на этапе Мировой серии в Японии
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В эти выходные в Йокогаме (Япония) пройдёт второй этап Мировой серии по триатлону (WTCS) — один из ключевых стартов сезона 2025 года. В борьбу с сильнейшими спортсменками планеты вступят россиянки Валентина Рясова и Диана Исакова. Исакова занимает девятое место в рейтинге Мировой серии, Валентина победила на Кубке Мира в китайском Чэнду.

Японский этап традиционно собирает звёздный состав. На соревнованиях выступят олимпийская чемпионка француженка Кассандра Богран — лидер мирового рейтинга, действующая чемпионка мира британка Бет Поттер, победительница первого этапа сезона немка Лиза Терч и другие.

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