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Тренер сборной России по вольной борьбе временно отстранён за допинг

Тренер сборной России по вольной борьбе временно отстранён за допинг
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов временно отстранён из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Отстранение вступило в силу с 5 мая 2025 года.

42-летний Гацалов является главным тренером сборной России по вольной борьбе с 2023 года. В качестве спортсмена Гацалов становился олимпийским чемпионом 2004 года в Афинах.

Гацалов также является пятикратным чемпионом мира (2005, 2006, 2007, 2009, 2013) и трёхкратным чемпионом Европы (2003, 2004, 2006). В 2020 году Гацалов сменил спортивное гражданство, получив паспорт Армении.

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