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Парадзюдоистку из Азербайджана признали зрячей и пожизненно отстранили от соревнований

Парадзюдоистку из Азербайджана признали зрячей и пожизненно отстранили от соревнований
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Чемпионка Паралимпийских игр — 2020 в Токио азербайджанская парадзюдоистка Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от соревнований. Об этом сообщает Azerisport.

Как сообщает источник со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, во время медицинского контроля перед чемпионатом мира по дзюдо среди паралимпийцев 24-летняя спортсменка была признана зрячей. В Азербайджанском паралимпийском комитете отметили, что в преддверии Паралимпиады в Париже были изменены правила допуска спортсменов.

Таким образом, Гаджиева не сможет выступать в категории J2. Спортсменка завоевала золотую медаль Паралимпийских игр — 2020 в весовой категории до 48 кг. На её счету также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также победа на чемпионате Европы.

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