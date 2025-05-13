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Гацалов отреагировал на временное отстранение из-за подозрений в допинге

Гацалов отреагировал на временное отстранение из-за подозрений в допинге
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал временное отстранение от деятельности из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Неожиданный поворот в моей жизни — обвинение в применении допинга, точнее, в загрязнённой пробе. Обращу внимание — загрязнённой допинг-пробы не существует, что признаётся и в самом обвинении. Оно построено лишь на данных некой переписки и на догадках неназванных людей. Утверждается, что пробы были заменены руками Московской лаборатории в 2015 году. И о том, что эти пробы якобы могли быть заменены, я узнаю́ только сейчас.
Поясняю. Я сдал чистую пробу, получив соответствующее подтверждение от антидопингового органа — протокол. Что происходило с моей пробой дальше, я контролировать не мог. Только сейчас я узнаю́, что, со слов неких неназванных лиц, она была подменена, и предстоит разбирательство по этому вопросу. Полагаю, что у этой кампании есть определённые заказчики, выгодоприобретатели, так как иного логического объяснения происходящему нет.

Доклад Макларена вышел в 2016 году, сейчас, спустя десятилетие, на основании его данных выдвигается обвинение в адрес русского тренера? А как, простите, тогда объяснить 10-летнее бездействие антидопинговой организации?

Так вот. Я продолжаю работу на должности главного тренера сборной России. Жду результата разбирательств. И надеюсь, что его проведут действительно компетентные органы, которым хочу напомнить: я всегда был за чистый спорт и пропагандировал его на протяжении всей своей карьеры независимо от того, являлся ли я спортсменом или тренером», — написал Гацалов на своей странице в соцсетях.

42-летний Хаджимурат Гацалов является главным тренером сборной России по вольной борьбе с 2023 года. В качестве спортсмена Гацалов становился олимпийским чемпионом 2004 года в Афинах. Также он является пятикратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. В 2020 году Гацалов сменил спортивное гражданство, получив паспорт Армении.

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