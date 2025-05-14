Макрон высказался о ношении хиджабов в спорте

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как относится к ношению спортсменами хиджабов во время турниров.

«Я за олимпийскую хартию, которая запрещает ношение любых религиозных символов во время соревнований. Я за то, чтобы применять олимпийскую хартию на соревнованиях. Что касается занятий спортом вне соревнований — это решение федераций.

Я различаю спортивную практику в инфраструктурах и соревнования. Каждая федерация должна сама решать. На соревнованиях не место религиозным символам, какими бы они ни были, потому что это вопрос равенства между мужчинами и женщинами, равенства между всеми. А в спортивных залах, для тренировок, нужен прагматизм, и наш закон этого не запрещает», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Французские власти ранее одобрили инициативу, предусматривающую запрет на ношение любых символов или элементов одежды, явно выражающих политическую либо религиозную принадлежность, во время всех соревнований — как профессиональных, так и любительских — на региональном и национальном уровнях. Пока что этот закон не вступил в силу.