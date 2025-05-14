Стала известна программа Спортивных игр ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 18 по 21 июня, пройдут Спортивные игры ПМЭФ. В их рамках пройдут более 20 мероприятий по 18 видам спорта. Программа Игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации.

Первым событием Игр в Санкт-Петербурге станет заключительный этап III многодневной международной велогонки среди профессионалов «Золото Ладоги», который пройдёт 15 июня на Гребном канале. До этого велогонщики проедут более 800 км по дорогам Ленинградской области и Республики Карелия.

Кроме этого, под эгидой ПМЭФ пройдут международные соревнования «Белые ночи» по велоспорту на треке.

18 июня спортивная платформа Фонда Росконгресс проведёт III церемонию награждения спортивно-деловой премии «Чемпион». Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку спортивных проектов.

Утром 19 июня участники Форума вместе с жителями Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега. 21 июня пройдёт традиционный турнир по конному спорту – конкур на кубок ПМЭФ.

Турнир по хоккею «Фонбет. Кубок Росконгресса» в этот раз будет посвящён олимпийскому чемпиону, фронтовику Николаю Сологубову. Кроме этого участники Форума смогут сыграть в гала-матчах и турнирах по шахматам, баскетболу, футболу, паделу, теннису, настольному теннису и гольфу.

Заключительный день Форума начнётся с заплыва на сапбордах SUP-завтрак – «Шкулёв Холдинг» по Крюкову каналу и реке Мойке. Участники Форума и жители Санкт-Петербурга также смогут посетить этап Российского падел тура с участием лучших игроков страны, спортивно-музыкальный фестиваль «Паруса Кронштадта», увидеть мотошоу и турнир по лапте.