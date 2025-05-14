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Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс признался в наркозависимости

Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс признался в наркозависимости
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Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс признался, что в течение нескольких лет после завершения карьеры страдал от наркотической зависимости.

«Были времена, когда мой сын думал, что утром найдёт меня мёртвым. Я был наркоманом. Люди этого не осознавали, но большую часть времени я принимал наркотики в течение многих лет. Понял, что у меня большая проблема и что мне нужно остановиться. Мне повезло, что я здесь. Достаточно ненавидел себя и усиливал это. Это был способ самоповреждения и саботажа. Я не был тем человеком, которым хотел быть. Причинял много вреда близким мне людям. У меня нет середины. Не могу выпить бокал вина. Если выпью бокал вина, то куплю наркотики. Моя склонность была способом облегчить боль, с которой я жил», — приводит слова Уиггинса Eurosport.

Уиггинс является легендой велоспорта. Он пять раз завоёвывал олимпийское золото (четырежды на треке и один раз на шоссе), становился семикратным чемпионом мира на треке, а также чемпионом мира на шоссе. Уиггинс выиграл «Тур де Франс» в 2012 году и спустя четыре года завершил карьеру.

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