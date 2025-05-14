Школьницу смертельно ранили копьём на легкоатлетической тренировке в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии 13-летнюю школьницу смертельно ранили копьём во время легкоатлетической тренировки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования воспитанницы детской спортивной школы.

Инцидент произошёл в субботу, 3 мая. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, но она скончалась от полученных травм.

«По версии следствия, 3 мая 2025 года во время проведения тренировки по лёгкой атлетике в муниципальной спортивной школе станицы Приближная несовершеннолетний 2008 года рождения, оставшись без контроля преподавателя, проводившего занятие, метнул копьё, которым попал в голову несовершеннолетней воспитаннице школы 2011 года рождения. Для оказания медицинской помощи пострадавшая была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через несколько дней от полученных телесных повреждений.

Следствием изучены все обстоятельства произошедшего, допрошены очевидцы, сотрудники спортивной школы и профильного министерства, изъята документация, регламентирующая порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечение техники безопасности, также проводятся иные мероприятия по сбору доказательств. Действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в заявлении организации.