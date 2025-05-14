Стали известны даты рассмотрения иска ВАДА к РУСАДА в Спортивном арбитражном суде

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен заслушать апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к организации.

«Дату слушания нашего дела несколько раз меняли. Мы получили недавно письмо из суда, слушания назначены на 17 и 18 сентября 2025 года, но я не исключаю вероятность переноса, потому что мы с этим сталкивались неоднократно. Пока ориентируемся на эти даты.

Процесс по внесению изменений в Закон о спорте в данный момент идёт. В данный момент министерство спорта занимается этим вопросом. Мы активно участвуем в подготовке редакции положения и статей этого закона», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, в 2023 году ВАДА предъявило обвинения РУСАДА из-за отсутствия механизма интеграции Международного антидопингового кодекса в национальное законодательство России в вопросе противодействия распространения допинга.