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Датский велогонщик первым в мире подписал бессрочный контракт с командой

Датский велогонщик первым в мире подписал бессрочный контракт с командой
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Датский велогонщик Мадс Педерсен подписал бессрочное соглашение с командой Lidl-Trek. Это первый случай в истории велогонок, когда гонщик подписывает контракт на бессрочной основе.

«Я всегда чувствовал полную поддержку команды — они верили в то, что я делаю, и были уверены, что я отдам всего себя. Когда спортивный директор, команда по работе с результатами, весь персонал… когда все тебе доверяют — решение остаться в команде принимается легко. И теперь в итоге я остаюсь здесь до конца своей карьеры. Очевидно, я очень горжусь тем, что вписал своё имя в историю вместе с Lidl-Trek. Эта команда стала для меня второй семьёй, и каждый раз, когда я еду на гонку, на тренировочный сбор или участвую в любом командном мероприятии, я чувствую себя как дома», – приводит слова Педерсена Eurosport Spain.

Мадс Педерсен лидирует в генеральной классификации, проходящей с 9 мая по 1 июня, «Джиро д'Италия». Педерсен первенствовал на двух из четырёх завершившихся этапов веломногодневки.

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