УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы по футзалу 2026 года в другую страну

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает с федерациями футбола перенос чемпионата Европы по футзалу 2026 года из Риги (Латвия) и Каунаса (Литва) в другую страну. Об этом сообщает Sports24.kz.

Напомним, ранее глава Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко и президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс выступили против участия сборной Беларуси в турнире. Они заявили, что не планируют пускать белорусских спортсменов на свои территории.

Новой страной-хозяйкой соревнований может стать Казахстан, у которого есть необходимая инфраструктура для проведения международных соревнований. Решение о переносе может быть принято в ближайшее время.