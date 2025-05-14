Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы по футзалу 2026 года в другую страну

УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы по футзалу 2026 года в другую страну
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает с федерациями футбола перенос чемпионата Европы по футзалу 2026 года из Риги (Латвия) и Каунаса (Литва) в другую страну. Об этом сообщает Sports24.kz.

Напомним, ранее глава Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко и президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс выступили против участия сборной Беларуси в турнире. Они заявили, что не планируют пускать белорусских спортсменов на свои территории.

Новой страной-хозяйкой соревнований может стать Казахстан, у которого есть необходимая инфраструктура для проведения международных соревнований. Решение о переносе может быть принято в ближайшее время.

Материалы по теме
Громкий скандал в футзале. Белорусов хотят оставить без Евро-2026 из-за политики
Громкий скандал в футзале. Белорусов хотят оставить без Евро-2026 из-за политики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android